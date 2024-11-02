شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك تعقد الاجتماع التنسيقي السنوي للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاجتماع التنسيقي السنوي الـثالث والخمسين للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، اليوم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

ترأس الاجتماع الأمين العام، المهندس جمال عيسى اللوغاني، وبحضور ممثلي كل من الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، والصندوق العربي للطاقة، والشركة العربية للخدمات البترولية، والشركة العربية للحفر وصيانة الآبار، والشركة العربية لجس الآبار والخدمات النفطية، ولخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي.

أكد الأمين العام على أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات المنبثقة عن المنظمة بما يساهم في نمو وازدهار الشركات وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، كما شدد على أهمية البناء على الاجتماعات التي انعقدت خلال الفترة السابقة، ونتائجها الإيجابية، والانطلاق منها نحو مرحلة جديدة تقوم على فتح مجالات للتعاون فيما بينها وبين الشركات الوطنية ذات الطبيعة والنشاط المماثل في الدول الأعضاء في المنظمة. كما أشار الأمين العام إلى أن المنظمة تعاقدت مع واحدة من أكبر الشركات الاستشارية العالمية، بغية تطوير أعمال المنظمة، وإعادة هيكلتها بما يواكب التطورات الحاصلة في سوق الطاقة العالمي.

كما قدمت الأمانة العامة عرضاً تقديمياً تناول استعراضاً للنتائج المالية والتجارية للشركات خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، مشيرة إلى تحقيق الشركات العربية المنبثقة أرباح إجمالية صافية تجاوزت 270 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك عام 2023 بمثابة عام الأرباح القياسية.

من جانبهم، استعرض ممثلو الشركات العربية المنبثقة خلال الاجتماع الأنشطة التي قامت بها الشركات، وقد شمل ذلك الأعمال التجارية والفنية ونتائجها المالية، بالإضافة إلى أنشطة الموارد البشرية وسياسة التدريب. وقد أظهرت نتائج الشركات تحقيقها أرباحاً قياسية، كما تطرق ممثلو الشركات إلى الخطط والمشاريع المستقبلية الذي من شأنها تعزيز عملها وتعظيم ربحيتها.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء المنظمة بخصوص تعزيز وتفعيل التعاون بين المنظمة وبين الشركات المنبثقة عنها.



وستقوم الأمانة العامة بإدراج توصيات هذا الاجتماع ضمن التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم في شهر ديسمبر 2024.



