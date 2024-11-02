شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مقدمى الرعاية الصحية: الانتهاء من 3 دورات تدريبية خلال أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هناك تكثيف للدورات التدريبية، حيث عقدت الغرفة خلال الشهر الماضي فقط ثلاث دورات تدريبية للأعضاء، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاءت تصريحات د. عبد المجيد خلال اجتماع الغرفة بحضور كلا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد عز الدين ، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، وعماد شنودة، والدكتور أيمن هاني، والدكتور عمرو حمزة، والدكتور هشام ماجد.

أوضح الدكتور علاء عبد المجيد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة مستمرة علي مدار العام ، مشيرا إلى أنها تستهدف كافة العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة.

ونوه أن الغرفة بصدد التحضير لعقد مؤتمر للاستثمار في القطاع الصحي، وجاري حاليا الإعداد للمؤتمر الذي سيكون محور اهتمام من كافة المهتمين بالقطاع الصحي في مصر.

وأشار إلى أن الغرفة وقعت اتفاقية شراكة مع النقابة العامة للأطباء، تهدف إلى تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي وتبادل الخبرات، والكثير من الأمور التي تحتاجها كل المؤسسات الصحية للتنمية المستدامة وتطوير الأعمال.