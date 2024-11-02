شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم السبت 2 نوفمبر 2024.. تبدأ من 300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين ثبات أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم السبت عند مستويات تتراوح بين 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.



ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها إلي 490 جنيها.



وأشارت شعبة القصابين إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.