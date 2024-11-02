شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن اليوم السبت في مصر 2 نوفمبر 2024 ، بعد تراجعات ملحوظة في الفراخ البيضاء أمس ، ويسجل سعر الكيلو 69 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفي مناطق يصل 70 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 69 إلي 70 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 82 جنيها الي 84 جنيهاً وفق كل محافظة.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 85 و 86 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليون، كما استقر سعر الكتكوت الابيض عمد 37 جنيها والكتكوت الساسو 17 جنيهاً.

وتراجعت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 165 جنيهًا والبلدي 150 جنيهًا و 170 جنيهًا للبيض الأحمر، وذلك مقارنة بمستويات 190 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.