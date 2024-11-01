شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تجارى مصرى يبحث موقف صادرات الحديد ومراجعة مواصفات السيارات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم بالعاصمة واشنطن، وعلى مدار يومين الجولة السادسة لاجتماعات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة (التيفا)، ورأس الاجتماع عن الجانب المصرى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.



و شارك فى هذه الاجتماعات عن الجانب المصرى، وفد رفيع المستوى من عدد من الوزارات والهيئات، شمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومثلها قطاع المعالجات التجارية وقطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجارى، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والصناعة وممثلها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والتعاون الدولى، وجهاز حماية الملكية الفكرية.

وناقشت الاجتماعات، عددًا من الموضوعات الهامة بين الجانبين مثل تيسير وتسهيل التجارة وموقف صادرات مصر من الحديد والصلب للسوق الأمريكى والانتهاء من إجراءات نفاذ الموالح المصرية خلال الفترة المقبلة، ومراجعة مواصفات السيارات الأمريكية للاعتراف بها فى مصر لتشجيع جذب الاستثمارات الأمريكية فى هذا القطاع .



وتطرقت اللقاءات عرض ما احرزته مصر فى مجال حماية الملكية الفكرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمارات وكذا مناقشة بحث امكانية تجديد اتفاقية منع الازدواج الضريبى إلى جانب مناقشة تطورات قانون العمل والتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والدعم الفنى المقدم من الجانب الأمريكي لعدد من الجهات المصرية إضافة لعدد من الموضوعات الأخرى.

وتهدف هذه الاجتماعات والتى يرأسها عن الجانب المصرى جهاز التمثيل التجارى، وعن الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجارى الأمريكي إلى تيسير وحل كافة المشاكل والعقبات الفنية التى قد تطرأ من فترة لأخرى والتى قد تعيق او تؤثر على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارات المشتركة بين الدولتين

من الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ نحو 7 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2023، كما بلغت استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر متضمنه قطاع الطاقة نحو 7.8 مليار دولار أمريكي حتى عام 2026.