شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن شمال القاهرة: جارى تحويل نشاط أرض الشركة بمدينة نصر إلى سكنى والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل نشاط أرض الشركة بمدينة نصر من النشاط الصناعي إلى النشاط التجاري الإداري السكني للبدء في استغلال الأرض الاستغلال الأمثل، كما تم تقديم كافة المستندات للحي لإنشاء محطة تموين سيارات بمطحن الهدى، ولم يبق إلا تقرير الدفاع المدني لاستكمال التراخيص بعد تم الرفع المساحي لهذا الجزء.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة في الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، والذي تضمن رصيد حساب استثمار عقاري نحو 5.3 مليون جنيه، ولم يتضمن خطوات الشركة للترخيص لإنشاء محطة تموين سيارات بمطحن الهدى، وخطوات تحويل أرض مدينة نصر من نشاط صناعي إلى نشاط تجاري إداري سكني.

وردًا على تضمن شركة مطاحن شرق القاهرة، مخزون أصناف راكدة وبطيئة الحركة نحو 3.05 مليون جنيه، قالت الشركة، إن الأصناف بطيئة الحركة هي مخزون استراتيجي وتم عرضها على الشركات الشقيقة لشراء ما يتناسب مع احتياجاتها، أما الرواكد تم عرضها للبيع، ولم تبلغ السعر المناسب وسيتم عرضها في مزاد آخر، أما البوبينات، تم استخدام جزء منها وسيتم استخدام الباقي منها عند اللزوم، ولا يوجد انخفاض في قيمة تلك الأصناف نظرًا لارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، والإدارة تعمل جاهدة على الاستخدام الأمثل للمخزون.

أشارت شركة مطاحن شمال القاهرة، إلى أنه تم تحصيل ما يقرب من 70 مليون جنيه من المديونيات على بعض العملاء، وجاري المتابعة لتحصيل باقي المديونيات حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها طرف الغير، وذلك بعد لاحظ الجهاز تصاعد مديونيات بعض العملاء خلال الفترة عن أرصدتهم أول المدة نظرًا لعدم قيامهم بسداد مديونياتهم المستحقة بالكامل، والبالغ رصيدها نحو 234.1 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023 لدى المصرية لتجارة السلع بالجملة، ومطاحن شرق الدلتا، والمصرية السويسرية، ويونيفرت)، قيمة المستحق على بعض الشركات الشقيقة وقطاع الأعمال بزيادة قدرها نحو 111.8 مليون جنيه عن الأرصدة أول المدة البالغة نحو 122.3 مليون جنيه.

ذكرت الشركة، أنه تم تحصيل جزء من مستحقات الشركة طرف مصانع المكرونة (دقيق 72% منظومة المكرونة)، وسداد نحو 180 مليون خلال شهري أغسطس وسبتمبر لهيئة السلع، وجاري تحصيل باقي مستحقات الشركة طرف مصانع المكرونة والسداد للهيئة العامة للسلع التموينية، يأتي ذلك ردًا على إجراء المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية على الأرصدة في 30 يونيو عام 2024، والبالغة نحو 415.9 مليون جنيه تحت مسمة قمح 87.5%.

وأرجعت شركة مطاحن شمال القاهرة، سبب تحقيق أنشطة تشغيل التخزين خسائر مالية، إلى خسارة نشاط التخزين ناتج عن نقص انخفاض عمولة تخزين القمح المستورد والمحلي وكذلك ارتفاع تكلفة النقل، أما خسارة مطحن الفاروق ترجع إلى انخفاض عمولة الطحن وارتفاع تكاليف التشغيل للمطحن وانخفاض الكمية المطحونة، وبالنسبة لمساهمة الإيرادات العرضية في الربح، فأن الشركة تعمل جاهدة على استغلال كل ما لديها من إمكانيات الاستغلال الأمثل لتعظيم العائد.