شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الشركات المصرية متلزمة بدعم تنمية الطاقة في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) التي عقدت في ياوندي، الكاميرون، و ضم الاجتماع ثمانية من وزراء البترول والطاقة من الدول الأعضاء بالمنظمة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تشكل قطاع البترول والغاز في أفريقيا.

واستعرض الاجتماع الوزاري أهم أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مستجدات إنشاء بنك الطاقة الإفريقي والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالقاهرة في يونيو 2024، وأوضحت نيجيريا الدولة المستضيفة لمقر للبنك أنها تعمل على تجهيز مقر البنك للافتتاح في يناير 2025 وفقاً لما هو متفق عليه مع دول المنظمة.



اجتماع وزراء الطاقة بدول أفريقيا

وتضمن جدول الأعمال تعزيز التعاون الإقليمي والقاري، وتعزيز التنمية المستدامة للطاقة، والتعامل مع تحديات الوصول إلى الطاقة والتمويل في أفريقيا وسط الأجندة الدولية للتحول الطاقي.

وفي هذا الصدد أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، التزام مصر بدعم تنمية مصادر الطاقة في أفريقيا من خلال عرض إمكانات الشركات المصرية في مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البترول والغاز، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تطوير قطاعاتها، كما سلط الضوء على استراتيجيات تعزيز التعاون الأفريقي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وفي الوقت الأنسب لصالح شعوب القارة.



اجتماعات وزير البترول مع نظرائه بالدول الأفريقية

واجتمع المهندس كريم بدوي، مع عمر فاروق أمين عام المنظمة وتم مناقشة أنشطة المنظمة وأهم النجاحات التي حققتها المنظمة مؤكدا على دعم مصر لكافة أعمال المنظمة، كما اجتمع الوزير على هامش الدورة مع نظرائه من وزراء البترول والطاقة في القارة الأفريقية لمناقشة سبل التعاون الثنائي.

وضم وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، و محمد سمير، المدير العام بالمكتب الفني للوزارة.