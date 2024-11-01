شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى آخر أسبوع بشهر أكتوبر.. 5 شركات ترتفع بنسبة تفوق 20% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 5 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال آخر أسبوع في شهر أكتوبر الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 21.40% ليصل إلى مستوى 2.610 جنيه.

2- اودن للاستثمارات المالية بنسبة 21.76% ليصل إلى مستوى 2.070 جنيه.

3- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 22.31% ليصل إلى مستوى 1.480 جنيه.

4- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 25.74% ليصل إلى مستوى 1.270 جنيه.

5- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 27.44% ليصل إلى مستوى 62.380 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 8029.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11224.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 38026.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 8322.65 نقطة.