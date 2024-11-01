شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصناعة يتفقد مصانع النصر للمسبوكات لدفع العمل خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

زار فريق عمل من وزارة الصناعة، شركة النصر للمسبوكات المتخصصة في صناعة مواسير الزهر المختلفة، وذلك فى إطار التعاون المستمر والمتكامل للوقوف على حل جميع مشاكل الشركة بتكليف من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وضم فريق عمل من وزارة الصناعة المهندس محمد صبرى، والمهندس محمد سالم، وذلك بحضور حمدى جويلى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات، وجميع رؤساء القطاعات والمشرفين على الإدارات والعاملين بالشركة وممثلى اتحاد العاملين المساهمين.

وخلال الزيارة، شرح حمدى جويلى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات، الخطة الموضوعة؛ للنهوض بالشركة وخلال الاجتماعات التى تمت على مدار اليوم تم تحديد جميع التحديات التي تواجه الشركة ومناقشة الحلول المقترحة، والعمل مستمر للوصول بالشركة إلى مكانتها السابقة وتحقيق الربحية والتنمية المستدامة.

وتمتلك مصانع النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش بمحافظة الجيزة والعامرية بمحافظة الاسكندرية، ميزة أنها الشركة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي تنتج مواسير الزهر المرن بأقطار كبيرة ومتعددة، لم يسبقها أحد في مجالها، فكانت تصدر إنتاجها للعديد من دول المنطقة وبالتالي كانت مصدرًا من مصادر النقد الأجنبي.



زيارة فريق عمل الصناعة لشركة النصر للمسبوكات