شكرا لقرائتكم خبر عن 74.12 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم لتقفز بأكثر من دولار للبرميل مقلصة خسائرها الأسبوعية في ظل استمرار مخاوف تفاقم التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي بدأ تداول عقوده ليناير المقبل، 1.31 دولار أو 1.80 % إلى 74.12 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.35 دولار أو 1.95 % إلى 70.61 بعد ارتفاعها 0.95 بالمائة عند التسوية في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورغم الارتفاع فإن أسعار النفط تتجه للتراجع بأكثر من 1% هذا الأسبوع وتكافح للتعافي من خسارة بلغت ستة في المائة تكبدتها يوم الاثنين الماضي في ظل التطورات في منطقة الشرق الأوسط.