شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل ارتفاعاً ويصل 30256 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بحوالي 40 جنيها، على خلفية صعود سعر الذهب في مصر من عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في السوق المصرية فوق 3780 جنيها للجرام.

ويسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 30256 جنيهًا بدون إضافة رسوم التصنيع والضريبة والدمغة مما يجعل سعر الجنيه الذهب للمستهلك يقترب من حاجز 31 ألف جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية بصورة ملحوظ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً بالأسواق عند 3780 جنيهًا للجرام في سوق الصاغة، بعد هبوط ملحوظ مساء أمس.

أعلن مجلس الذهب العالمي حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى إجمالي 10.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.6 طن.