شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع استعدادات مركز المنارة لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الجمعة، اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، خلال الفترة من 4 : 8 نوفمبر المقبل، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأعضاء وحدة الدعم الفنى.



وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضارى للدولة المصرية، وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالمعرض المصاحب للمنتدى، وتشارك به 52 دولة، و115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية، وكذا الجناح المصرى المقام على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصرى لعرض دور الدولة المصرية فى المساهمة فى بناء القارة الافريقية، وكذا تفقد مختلف القاعات والأجنحة لاستضافة مختلف الفعاليات والجلسات المصاحبة للمنتدى الحضرى العالمى.



كما تفقد المهندس شريف الشربيني، الجناح الوطنى لجمهورية مصر العربية، للتأكد من الإعداد الجيد لعرض التجربة العمرانية المصرية، وجهود الدولة للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري، من خلال عدة محاور، فى مقدمتها، مشروعات الإسكان بمختلف أنماطها، ومدن الجيل الرابع، وكذا الجهود المبذولة فى إطار توجه الدولة نحو العمران الأخضر المستدام، بجانب عرض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة لعرض المستثمرين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم الخاصة.