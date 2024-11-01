الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 378.08 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 41763.46 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 108.22 نقطة، أو 1.9%، ليصل إلى 5705.45 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 512.78 نقطة، أو 2.8%، ليصل إلى 18095.15 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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