شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 378.08 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 41763.46 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 108.22 نقطة، أو 1.9%، ليصل إلى 5705.45 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 512.78 نقطة، أو 2.8%، ليصل إلى 18095.15 نقطة.

