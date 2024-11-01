شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 884.72 نقطة، أو ما يعادل 2.26%، ليصل إلى 38196.53 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 38.73 نقطة، أو ما يعادل 1.44%، ليصل إلى 2656.78 نقطة.

