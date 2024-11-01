شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ المصرية تستقبل الناقلة البترولية الأولى ضمن اتفاق الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، وحكومة إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي، حيث استقبلت الموانئ الناقلة البترولية الأولى ضمن هذا الاتفاق.

وكان الجانبان قد وقعا على اتفاق تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقاً لبنود الاتفاق، نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء على البحر المتوسط استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدي قطاع البترول بميناء الحمراء وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء، كما يتضمن توريد منتجات بترولية لتغطية جانب من الاحتياجات المحلية.

و أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، خلال استقباله المستشار أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز، بحضور المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول ، واستثمار مقومات البنية التحتية المتميزة بالموانيء والتسهيلات القائمة وتطويرها، معربا عن اعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين تمهيدا لاستكمال بنود التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط إلى منطقة لوجيستية لتداول المنتجات البترولية بما يفتح آفاق عمل جديدة بين مصر والإمارات في مجال البترول.