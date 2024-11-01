شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر الجمعة يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 3780 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات ليسجل مستويات 3780 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي، ارتفاعًا ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2789 دولارا للأونصة، ثم تراجع السعر لجني الأرباح وعاد للصعود اليوم فوق مستوى 2755 دولارًا.

الذهب نجح في ختام تداولات شهر أكتوبر على ارتفاع بنسبة 5.7%، ليمثل ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي، وبذلك يكون ارتفع الذهب منذ بداية العام بنسبة 35%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال الثلاث أسابيع الماضية ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولارا للأونصة، مسجلا ارتفاع منذ بداية شهر بشكل مستمر.