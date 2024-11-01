شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: أكبر شركة صينية تتولى إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف شركتي "umi" المملوكة لمجموعة "CSCEC" الصينية، وشركة "IGI" الدولية، وذلك مساء أمس الخميس، عقب حفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة.

قال المهندس شريف الشربيني ، إنه مع اقتراب تسليم الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، فإن التحالف سيباشر بالتنسيق مع شركة "CSCEC" الصينية، و"شركة دار الهندسة"، جميع الأعمال المتعلقة باستلام الأبراج والقيام بكل الاختبارات التشغيلية في مرحلة الاستلام ، على أن يقوم بأعمال الإدارة والتشغيل في مرحلة ما بعد الاستلام، وسوف يعتمد التحالف على المكون المحلى والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل.

وأضاف الوزير، أن التحالف سيتولى أيضًا الأعمال المتعلقة بصيانة وإدارة المرافق باستخدام أحدث الأساليب على أعلى مستوى تقني طبقاً للمعايير الدولية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

وأضاف الوزير، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

جدير بالذكر، أن شركة "umi" المملوكة لمجموعة "CSCEC" الصينية، تتمتع بموارد ضخمة وتعتبر من أكبر شركات التشغيل والإدارة في الصين، وكذلك شركة "IGI" الدولية، من خلال شركة تشغيل التي تعتبر الذراع التشغيلية لإدارة الأصول والمرافق في المجموعة، وتتولى إدارة وتشغيل عدة مجمعات إدارية وسكنية في مصر منذ أكثر من 30 عاما.