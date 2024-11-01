شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتوسط فى بنى سويف الجديدة 16 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 16 نوفمبر، وحتى يوم الخميس 2 يناير عام 2025، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بالحي السابع بالمجاورات (الثانية والثالثة والرابعة) بمدينة بني سويف الجديدة.

قال المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 60، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 61 : 120، يوم الإثنين 18/11/2024، والقطع من 121 : 180، يوم الثلاثاء 19/11/2024، والقطع من 181 : 240، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 241 : 264، يوم الأحد24/11/2024، وتم تخصيص يوم الإثنين 25/11/2024، للذين تخلفوا عن الإستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية، من 1 : 60، يوم الثلاثاء 26/11/2024، والقطع من 61 : 120، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 121 : 180، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 181 : 240، يوم الإثنين 2/12/2024، والقطع من 241 : 300، يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع من 301 : 361، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع 361 : 420، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع من 421 : 480، يوم الإثنين 9/12/2024، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 10/12/2024، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11 و 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وذكر أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة، من 1 : 60، يوم الأحد 15/12/2024، والقطع من 61 : 120، يوم الإثنين 16/12/2024، والقطع من 121 : 180، يوم الثلاثاء 17/12/2024، والقطع من 181 : 240، يوم الأربعاء 18/12/2024، والقطع من 241 : 300، يوم الأحد 22/12/2024، والقطع من 301 : 361، يوم الإثنين 23/12/2024، والقطع 361 : 420، يوم الثلاثاء 24/12/2024، والقطع من 421 : 480، يوم الأربعاء 25/12/2024، والقطع من 481 : 540، يوم الأحد 29/12/2024، والقطع من 541 : 600، يوم الإثنين 30/12/2024، والقطع من 601 : 630، يوم الثلاثاء 31/12/2024، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 1 و 2/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.