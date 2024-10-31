شكرا لقرائتكم خبر "بيبان 24" أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا لمناقشة عددٍ من الموضوعات في مجال الاستثمار وريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف ملتقى بيبان 24 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت"، على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 9 نوفمبر، أكثر من 250 متحدثًا من رواد أعمال وجهات حكومية ممكنة وشركات داخلية وعالمية والقطاع الثالث، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي مستدام وموحد للاستثمار وريادة الأعمال.

وينطلق الملتقى تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والخبراء الإستراتيجيين والباحثين والريادين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، كذلك نخبة من الشخصيات القيادية المحلية المتحدثة من أبرزهم؛ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو فينتشرز، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور بدر البدر والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي.

وعلى المستوى الدولي، يستضيف الملتقى معالي وزير الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية كوريا آوه يونغجو، والمستشار التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومؤسس شركة dream Football لويس فيغو والشريك في شركة seedstars بنجمن لانجر, كما سيتحدث في الملتقى الرئيس التنفيذي لشركة بابسون جلوبل ديفيد عبدو والرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز رولاند ظاهر والرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار الأمريكي ألكسندر بلاس والرئيس التنفيذي لشركة عرب ثيرابي طارق دلبح والرئيس التنفيذي MEVP وليد منصور والرئيس التنفيذي لشركة raiSE الفي بن عثمان.

ويشارك في الملتقى عدد من الرؤساء التنفيذيين؛ منهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة، والرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور والرئيس التنفيذي التجاري لشركة نادي الهلال سلطان آل الشيخ ، والمؤسس والرئيس التنفيذي في منصة دارينت الدكتورة حنين السبيعي، ونائب الرئيس لتصدير الخدمات في هيئة تنمية الصادرات السعودية سعود القبلان.

كما يشارك في الملتقى معالي رئيس مجلس إدارة مجموعة السليمان رئيس اللجنة الوطنية للشركات غير الربحية الدكتور غسان السليمان والرئيس التنفيذي في لبيه باسم البلادي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للنمو والتقنية في لبيه مازن الركيني ومؤسس هكبه للتقنية المالية نايف أبو صيده والمؤسس والرئيس التنفيذي لمسرعة الأعمال بلوسوم إيمان عبد الشكور والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RGB فهد العتيبي ورئيس مجلس إدارة الصفر القابضة عبدالإله الأنصاري والمؤسس المشارك والمالك لـ أرتشي فواز الملحم والرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز حمد البكر.

كما تتضمن القائمة مجموعة واسعة من المتحدثين، منهم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في تكوين 3D سلمان آل إبراهيم والشريك العام لصندوق مشاريع سُكنى وليد البلاع والرئيس التنفيذي في مركز الابتكار وريادة الأعمال أي بي بسام الخراشي والرئيس التنفيذي في حاضنة الكراج عمر الشبعان والرئيس التنفيذي والمؤسس في سدم سلوى الهزاع والرئيس التنفيذي في فودكس أحمد الزيني والمدير العام الإقليمي لشركة ترابط منذر الشدي والرئيس التنفيذي لشركة "هدايا رسيل" سارة الحميدان، والرئيس التنفيذي لشركة بولت خالد المقبل.

ويشارك متحدثون آخرون في ملتقى "بيبان 24"، منهم المؤسس والشريك الإداري لمشاريع ناما محمد الزعبي والمؤسس والرئيس التنفيذي في شركة فلك للأعمال والاستثمار أضوى الدخيل والرئيس التنفيذي لبودكاست When Women Win رنا نواس والرئيس التنفيذي لشركة ينمو فهد النمري والرئيس التنفيذي لشركة "زد" مازن الضراب والرئيس التنفيذي لاستيديو "سبارك" شرين عبدالله، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور أسامة العمر.

كما يحتوي الملتقى على مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تُلهم رواد الأعمال، عبر تقديم حلول مبتكرة في مجالي الاستثمار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز مكانة المملكة وجهةً أولى لريادة الأعمال إقليميًا ودوليًا.

ويبرز ملتقى بيبان 24 حدثًا فريدًا يجمع قادة رواد الأعمال لاستعراض الأفكار والرؤى الجديدة التي تعزز فرص الاستثمار وتطور ريادة الأعمال، ويشكل هذا التجمع خطوة مهمة نحو بناء شراكات إستراتيجية تسهم في نمو الاقتصاد وتعزز الابتكار على مستوى عالمي.