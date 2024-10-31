أخبار البورصة اليوم الخميس 31-10-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 31-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومصر للأسمنت-قنا، والمنصورة للدواجن، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وكونتكت المالية القابضة.



البورصة تربح 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.72%، والعرب على 11.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8322 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

صفقة الشرقية

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني المصدرة لعدد 9 ملايين سهم بقيمة إجمالية 225 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 9605 سهمًا، 21 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والعربية لحليج الأقطان، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة الأصول، عدد 210 ألف سهم، 5395 سهمًا، 85.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، على الترتيب.

واشترت إدارة شركتا جهينة للصناعات الغذائية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 5 آلاف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 7030 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال 51.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة مجموعة أي أف جي القابضة عدد 25 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 3.1 مليون سهم.

صفقات



أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بيع المساهم محمد عاطف محمد تركي عدد 811.8 ألف سهم بسعر 2.077 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.24% إلى 4.83%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

وأعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهمان أصول للاستثمار والتنمية العقارية والسياحية-أصول، المتوكل على الله جمعة محمد، عدد 2.1 مليون سهم بسعر 0.796 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 5% إلى 3.84%، وبيع الثاني عدد 3.1 مليون سهم بسعر 0.794 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الثاني من 10.03% إلى 8.35%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والسندات، وجلوبال أنفيست لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، شراء المساهم وائل طارق محمد محمد عدد 1.5 مليون سهم بسعر 9.7 جنيه بقيمة إجمالية 14.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.15% إلى 3.35%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية والسندات.

شيني



أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على استمرارية الشركة مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية، طبقًا لتقرير مجلس الإدارة.

كابو



أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، عن موافقة مجلس الإدارة على الحصول على تمويل جاري من المساهمين من الشركة العربية لحليج الأقطان بمبلغ 20 مليون جنيه، والحصول على تمويل جاري المساهمين من شركة أموال العربية للأقطان بمبلغ 5 ملايين جنيه، والقرض سيكون بعائد كوريدور بالإضافة إلى 2% بفترة سداد 6 شهور.

النصر للأعمال المدنية

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن موافقة مجلس الإدارة على إرجاء السير في الإجراءات التنفيذية لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 161.4 مليون جنيه إلى 301.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 140 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد بطريق الزيادة النقدية لقدامى المساهمين لحين الانتهاء من اعتماد القوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2024.

بي إنفستمنتس

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على عميلة مبادلة كامل الأسهم المملوكة لشركة بي إنفستمنتس القابضة في رأس مال شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، والتي تبلغ نحو 16.5% مقابل أسهم في شركة بساطة إنترناشيونال هولدينج ليميتد بنسبة نحو 16.5%، من خلال عملية نقل ملكية أسهم غير نقدية بالقيمة الاسمية بمعامل مبادلة 1 سهم لكل 1 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير مجمل ربح بلغ 451.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 311.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45%، وبلغ صافي الربح 343.8 مليون جنيه مقارنة مع 219 مليون جنيه بنسبة نمو 57%.

وفي قطاع الأدوية، حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغ 399.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 182.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 119%، وبلغ صافي الربح 140.9 مليون جنيه مقارنة مع 24.8 مليون جنيه بنسبة نمو 469%، وذلك بسبب زيادة المبيعات.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغ 233.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 191.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 112%، وبلغ صافي الربح 36.3 مليون جنيه مقارنة مع 27.4 مليون جنيه بنسبة نمو 133%، وذلك بسبب زيادة المبيعات.

وفي قطاع المطاحن، حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مبيعات بلغ 297.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 299.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 48%، وبلغ صافي الربح 10.4 مليون جنيه مقارنة مع 7.3 مليون جنيه بنسبة نمو 42.3%.

حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مبيعات بلغ 53.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 63.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 84%، وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 1.3 ألف جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 12.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 110%، ونتيجة تحميل الهيئة العامة للسلع التموينية للشركة غرامات بقيمة 232 ألف جنيه.

فيما حققت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغ 760.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 7637.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 19.32%، وبلغ صافي الربح 616.8 مليون جنيه مقارنة مع 347.4 مليون جنيه بنسبة نمو 77.54%، وذلك نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية مما يؤثر على زيادة القيمة الإيجارية، وكذلك زيادة كل من قيمة إيجار المقرات بالمراكز الإعلامية نتيجة الزيادة السنوية، وإيجارات مجمعات الاستديوهات، والمقرات الفنية والإدارية، وتسويق الأعمال الفنية، وأعمال التصوير الأجنبي، والبرامج التدريبية في مركز التدريب، وأسعار الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.