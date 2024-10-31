شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 31-10-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومصر للأسمنت-قنا، والمنصورة للدواجن، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وكونتكت المالية القابضة.

البورصة تربح 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.72%، والعرب على 11.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8322 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 62.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.28%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.40%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.23%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 30.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 18.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 21.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 14.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.58%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 100.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.55%.