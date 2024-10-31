شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوى فى إيطاليا إلى 0.9% خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار المستهلكين فى إيطاليا "التضخم" ارتفاع خلال شهر أكتوبر الحالى.



وأوضح المعهد الإيطالى للإحصاء - فى بيان صادر اليوم الخميس - ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للمجتمع الإيطالى بنسبة 0.9٪ على أساس سنوى بزيادة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر الذى سجل 0.7%.



وأشار البيان إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فى أكتوبر لم تسجل أى تغيير على أساس شهرى.



وأرجع ذلك إلى عدة مسببات بينها التسارع الطفيف فى معدل التضخم بشكل رئيسى فى أسعار المواد الغذائية، سواء المصنعة "من 1.5% إلى 2.0%" وغير المصنعة "من 0.3% إلى 3.3%".