شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لبورصة دبي بنسبة 10.9% ليحقق أعلى مستوياته منذ عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي على بنسبة 10.9% مغلقًا عند مستوى 4,503.48 نقطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014، وبلغ إجمالي عدد الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.7 مليون صفقة، بزيادة بواقع 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، انخفض حجم التداول الإجمالي بنسبة 6% إلى 72.7 مليار درهم.

وارتفعت صافي الأرباح قبل الضريبة لشركة سوق دبي المالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 298.7 مليون درهم إماراتي، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 60% بالمقارنة مع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من العام 2023.



وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجل سوق دبي المالي زيادة بنسبة 29% في إجمالي الإيرادات الموحدة والتي وصلت إلى 460.3 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 356 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وساهم الدخل التشغيلي بمبلغ 245.5 مليون درهم إماراتي من الإيرادات الموحدة، فيما ساهمت عوائد الاستثمار والايرادات الاخرى بمبلغ 214.8 مليون درهم إماراتي. وخلال الفترة نفسها، ارتفع إجمالي التكاليف باستثناء الضريبة والمخصصات إلى 161.6مليون درهم مقارنة مع 155.5مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.



خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استقطب سوق دبي المالي 91,151 مستثمراً جديداً، 85% منهم من الأجانب، ما يعكس جاذبية السوق على الساحة العالمية. وساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 49% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة، وبلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.5 مليار درهم.، وشكلت هذه المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة.

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 757 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لمقدار التنوع في السوق، حيث تصدر القطاع المالي المشهد بنسبة 42%، تلاه قطاع المرافق بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18%، فيما تساهم قطاعات أخرى، كالصناعات (13%) وخدمات الاتصالات (4%) في تعزيز مشهد التنوّع، وتشكل قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية والمواد كشريحة متخصصة في السوق. ويسلط تنوّع القطاعات الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي للتنويع في هذا الخصوص، كما يؤكد إمكانية جذب المزيد من الشركات من قطاعات جديدة إضافية، ما يعزز عمق وجاذبية دبي كسوق رائدة لرأس المال.