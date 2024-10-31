شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.94% خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.51% ليغلق عند مستوى 8029.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 11224.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 38026.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 8322.65 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 23.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، واستقر رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي عند 1.470 تريليون جنيه، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 378.7 مليار جنيه إلى 388.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.849 تريليون جنيه إلى 1.858 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.522 تريليون جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 21.476 مليار ورقة منفذة على 2.757 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.344 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 22.130 مليار ورقة منفذة على 2.395 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.47% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.53%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 52.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 989.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 38.3 مليار جنيه، بحجم تداول 12.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.2 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 90.6 مليار جنيه بحجم تداول 15.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.2 مليون عملية.