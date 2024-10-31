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ختام سعيد لشهر أكتوبر.. ارتفاع المؤشر الرئيسي فوق مستوى 30600 نقطة.. ورأس المال يربح 25 مليار جنيه.. والتداولات تتجاوز 4 مليارات.. طفرة في أرباح شركات الأدوية الحكومية بسبب زيادة المبيعات..ونمو إيرادات "الإنتاج الإعلامي" من إيجار الاستديوهات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات شهر أكتوبر، بتحقيق صعود جماعي لكل المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه، وحققت شركات الأدوية الحكومية طفرة في الأرباح بسبب زيادة المبيعات، ونمو إيرادات الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" من إيجار الاستديوهات، وأعمال التصوير الأجنبي.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.72%، والعرب على 11.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8322 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة على رأسها الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وكونتكت المالية القابضة، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والمنصورة للدواجن، ومصر للأسمنت-قنا، فيما انخفضت أسهم 48 شركة على رأسها سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية.

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني المصدرة لعدد 9 ملايين سهم بقيمة إجمالية 225 مليون جنيه.

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير مجمل ربح بلغ 451.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 311.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45%، وبلغ صافي الربح 343.8 مليون جنيه مقارنة مع 219 مليون جنيه بنسبة نمو 57%.

وفي قطاع الأدوية، حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغ 399.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 182.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 119%، وبلغ صافي الربح 140.9 مليون جنيه مقارنة مع 24.8 مليون جنيه بنسبة نمو 469%، وذلك بسبب زيادة المبيعات.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغ 233.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 191.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 112%، وبلغ صافي الربح 36.3 مليون جنيه مقارنة مع 27.4 مليون جنيه بنسبة نمو 133%، وذلك بسبب زيادة المبيعات.

وفي قطاع المطاحن، حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مبيعات بلغ 297.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 299.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 48%، وبلغ صافي الربح 10.4 مليون جنيه مقارنة مع 7.3 مليون جنيه بنسبة نمو 42.3%.

حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مبيعات بلغ 53.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 63.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 84%، وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 1.3 ألف جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 12.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 110%، ونتيجة تحميل الهيئة العامة للسلع التموينية للشركة غرامات بقيمة 232 ألف جنيه.

فيما حققت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغ 760.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 7637.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 19.32%، وبلغ صافي الربح 616.8 مليون جنيه مقارنة مع 347.4 مليون جنيه بنسبة نمو 77.54%، وذلك نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية مما يؤثر على زيادة القيمة الإيجارية، وكذلك زيادة كل من قيمة إيجار المقرات بالمراكز الإعلامية نتيجة الزيادة السنوية، وإيجارات مجمعات الاستديوهات، والمقرات الفنية والإدارية، وتسويق الأعمال الفنية، وأعمال التصوير الأجنبي، والبرامج التدريبية في مركز التدريب، وأسعار الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.