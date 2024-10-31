شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فاركو للأدوية بقيمة 619 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات-فاركو للأدوية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 154.9 مليون سهم بقيمة 619.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية بحجم تداول 1.024 مليار سهم بقيمة 512.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة إيزيليس للتأجير التمويلي بحجم تداول 93.1 مليون سهم بقيمة 207.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.3 مليار سهم بقيمة أكثر من 1.4 مليار جنيه عبر تنفيذ 59 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.72%، والعرب على 11.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8322 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة.



