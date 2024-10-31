شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "مواد البناء" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها مواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 2.9%، 2.3%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.6%، على التوالي وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 1.1%، ونما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

وزاد قطاعا التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، كما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.72%، والعرب على 11.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8322 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة.