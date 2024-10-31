شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أقدم الأديرة بالعالم ومسجل على قائمة التراث.. تعرف على دير سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر من الله، وهو أحد أقدم الأديرة فى العالم، ويُعرف باسم دير القديسة كاترين.

تم بناءه بأمر من الإمبراطور البيزنطى جستنيان الأول لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون فى شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي.

استشهدت القديسة كاترين فى أوائل القرن الرابع الميلادى حيث يحمل الدير اسمها لإكتشاف رهبانها جسدها بالقرب من جبل سانت كاترين فى القرن التاسع الميلادي.

ويشتمل الدير على هياكل متعددة أهمها كنيسة التجلي، والتى تضم فى حد ذاتها تسع كنائس صغيرة، بالإضافة إلى اشتماله على عشر كنائس أخرى، وأماكن لإقامة الرهبان، وقاعة طعام، ومعصرة زيتون، وصناديق عظام الموتى، ومسجد فاطمى يرجع إلى القرن الثانى عشر الميلادى، ومكتبة تضم كتبًا نادرة وأكثر من 6000 مخطوطة، وقد تم تسجيل دير سانت كاترين على قائمة التراث العالمى عام 2002.

وأكدت محافظة جنوب سيناء مجددًا التزامها بدعم دير سانت كاترين وجميع المعالم الأثرية والدينية بالمحافظة، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الإنسانى والحضارى والثقافي.