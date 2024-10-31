شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على عدد من ملفات الاستحواذ الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انعقاد لجنة فحص الملفات التابعة للجهاز حيث قررت الآتي:

استحواذ شركة كونتريريان كابيتال مانيجمنت ال ال سي، وشركة سكويربوينت اوبس ال ال سي، وشركة الباكور كابيتال ال ال بي على أسهم في شركة كونسوليس.

كما قررت الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة كونتريريان كابيتال مانيجمنت ال ال سي، وشركة سكويربوينت اوبس ال ال سي، وشركة الباكور كابيتال ال ال بي على القدرة على التأثير المادي في شركة كونسوليس والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 أكتوبر2024.



استحواذ شركة كلايتون ودوبيلييه ورايس على نسبة 56% من شركة اكسكلوسيف نتوركس اس. ايه:

الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة كلايتون ودوبيلييه ورايس على نسبة 56% من شركة اكسكلوسيف نتوركس اس. ايه.، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 8 أكتوبر2024.

استحواذ شركة أبو ظبي للأعمال البحرية والخدمات على إجمالي أسهم شركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك.

والموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبو ظبي للأعمال البحرية والخدمات بشأن استحواذها على عدد 1,000 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 25 سبتمبر 2024.

استحواذ شركة الأهلي كابيتال القابضة على نسبة 46.55% من إجمالي أسهم شركة ايزيليس للتأجير التمويلي



الموافقة على ملف الإخطار المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استحواذ شركة الأهلي كابيتال القابضة على نسبة 46.55% بواقع 93,100,000 سهم من إجمالي أسهم شركة ايزيليس للتأجير التمويلي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 29 أكتوبر 2024.

وجاءت قرارات الجهاز في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022.