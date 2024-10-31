شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يلتقي المراقبين الداخليين لـ218 شركة سمسرة لتقييم الملاءة المالية والان مع تفاصيل الخبر

التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، المراقبين الداخليين والمدراء الماليين ومسئولي الملاءة المالية لـ218 شركة سمسرة على مدار اليومين الماضيين، وذلك بهدف استعراض أحدث المستجدات وكذلك طرق معالجة أية تحديات قد تواجه الشركات الأعضاء بهدف دفع سوق رأس المال المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.

ووفق بيان صحفي، شارك في لقاء اليوم الأول (108) شركات سمسرة، وتم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات الخاصة بدور المراقب الداخلي في ضمان سلامة العمليات وامتثال الشركة للضوابط والقوانين التشريعية الحاكمة للتداول بالبورصة المصرية، وكذلك تحليل المخاطر المحتملة وتقديم توصيات لتقليلها وسبل تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها مما يترتب عليه تعزيز الثقة وتقليل فرص حدوث أخطاء أو تلاعبات.

وشارك في اليوم الثاني (110) شركات سمسرة، وتم استعراض أهم المستجدات الخاصة بالدور المحوري للمدير المالي من حيث إدارة السيولة والتأكد من توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة ومتطلبات العملاء، وكذلك سبل وضع استراتيجيات مالية تضمن التزام الشركة بالقوانين والضوابط التشريعية الحاكمة وعلى الأخص قواعد الملاءة المالية، وأيضا تحليل وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الشركة وعلى الأخص الأنشطة المتخصصة وأثرها على الملاءة المالية للشركة وكيفية وضع استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر لضمان نجاح الشركة واستدامتها في السوق.

