شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة ذهب 5 جرامات اليوم الخميس.. تحركات في جميع السبائك والان مع تفاصيل الخبر

قفزت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم، وسجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام وهي الأكثر انتشارا في سوق السبائك 21945 جنيهًا مع إضافة رسوم التصنيع والضريبة والدمغة، وفيما يلي أسعار السبائك للأوزان الأكثر انتشارًا بمصر.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10827 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21655 جنيها بدون مصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34310 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 86620 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 134694 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 216550 جنيهًا.

مصنعيات السبائك الذهب:

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.