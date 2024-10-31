شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة "أوابك" يستقبل الأمين العام لملتقى الطاقة العربى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة في دولة الكويت، الدكتور عدنان شهاب الدين، زميل أبحاث زائر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أمين عام ورئيس الهيئة الإدارية لملتقى الطاقة العربي.

وتم خلال اللقاء التداول في عدة مواضيع ذات العلاقة بشؤون الطاقة، كما تم مناقشة سبل توطيد التعاون القائم بين المنظمة والملتقى من خلال تكثيف المشاركة في الفعاليات التي تنظم من قبل المؤسستين.

وفي هذا الإطار قام الدكتور عدنان شهاب الدين بتقديم الدعوة إلى المهندس جمال اللوغاني لحضور الاجتماع السنوي لملتقى الطاقة العربي الذي سيعقد بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، في العاشر من شهر ديسمبر القادم باستضافة كريمة من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).



