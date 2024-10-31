شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الجريسي رئيسا لمجلس إدارة «تام التنموية».. وعلي شنيمر نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تام التنموية، أمس، تعيين عمر الجريسي رئيسا لمجلس الإدارة، وم. علي شنيمر، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعبدالله يوسف عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مجلس الإدارة قرر تعيين أمينا لسر مجلس الإدارة.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة أحمد جابر، وعضوية كل من سامر جندي، ومعاذ الهاجري.
وتضمنت قرارات المجلس، تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة، عبدالله إلياس، وعضوية كل من: علي شنيمر، ويارا عنبتاوي.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية، وهما: عبدالله يوسف، وإيمان الصيرفي (الرئيس التنفيذي للموارد البشرية).
وكانت شركة تام التنموية قد أعلنت بتاريخ 18/4/1446 هـ الموافق 21/10/2024 م نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 17/4/1446 هـ الموافق 20/10/2024 م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/10/2024 م ومدتها أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 29/10/2024 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مجلس الإدارة قرر تعيين أمينا لسر مجلس الإدارة.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة أحمد جابر، وعضوية كل من سامر جندي، ومعاذ الهاجري.
وتضمنت قرارات المجلس، تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة، عبدالله إلياس، وعضوية كل من: علي شنيمر، ويارا عنبتاوي.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية، وهما: عبدالله يوسف، وإيمان الصيرفي (الرئيس التنفيذي للموارد البشرية).
وكانت شركة تام التنموية قد أعلنت بتاريخ 18/4/1446 هـ الموافق 21/10/2024 م نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 17/4/1446 هـ الموافق 20/10/2024 م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/10/2024 م ومدتها أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 29/10/2024 م.