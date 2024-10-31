شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسلاك» إلى 4 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح للربع الحالى مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض حجم المبيعات علي الرغم من زيادة أرباح الاستثمار.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة أرباح الاستثمار علي الرغم من انخفاض حجم المبيعات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك في الربع الثالث من 2024 بنسبة 81.8% إلى 4 ملايين ريال، مقابل 2.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة أرباح الاستثمار.ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح للربع الحالى مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض حجم المبيعات علي الرغم من زيادة أرباح الاستثمار.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة أرباح الاستثمار علي الرغم من انخفاض حجم المبيعات.