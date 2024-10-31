شكرا لقرائتكم خبر عن «المصافي» تتكبد خسائر 14.39 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود تسجيل خسائر في الربع الحالي، نتيجة إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر محققة من بيع الأسهم والتي بلغت 2,418,710 ريال خلال الربع الحالي.

وتضمنت الأسباب: تسجيل خسائر غير محققة من إعادة تقييم الأسهم والتي بلغت 16,585,890 ريال خلال الربع الحالي، والتي كانت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر في الربع المماثل في العام السابق، وأصبحت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر في الربع الحالي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية، وبسبب تسجيل خسائر محققة من بيع الأسهم والتي بلغت 2,418,710 ريال.

وتضمنت الأسباب: تسجيل خسائر غير محققة من إعادة تقييم الأسهم والتي بلغت 16,585,890 ريال خلال الربع الحالي، والتي كانت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر في الربع السابق، وأصبحت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر في الربع الحالي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الفترة الحالية، وإثبات الخسائر المحققة وغير المحققة من بيع وتقييم الأسهم خلال الفترة الحالية، والتي كانت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل في الفترة المماثلة في العام السابق، وأصبحت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر في الفترة الحالية. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة المصافي العربية السعودية إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 14.391 مليون ريال، مقابل أرباح بـ4.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود تسجيل خسائر في الربع الحالي، نتيجة إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر محققة من بيع الأسهم والتي بلغت 2,418,710 ريال خلال الربع الحالي.وتضمنت الأسباب: تسجيل خسائر غير محققة من إعادة تقييم الأسهم والتي بلغت 16,585,890 ريال خلال الربع الحالي، والتي كانت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر في الربع المماثل في العام السابق، وأصبحت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر في الربع الحالي.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية، وبسبب تسجيل خسائر محققة من بيع الأسهم والتي بلغت 2,418,710 ريال.وتضمنت الأسباب: تسجيل خسائر غير محققة من إعادة تقييم الأسهم والتي بلغت 16,585,890 ريال خلال الربع الحالي، والتي كانت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر في الربع السابق، وأصبحت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر في الربع الحالي.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الفترة الحالية، وإثبات الخسائر المحققة وغير المحققة من بيع وتقييم الأسهم خلال الفترة الحالية، والتي كانت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل في الفترة المماثلة في العام السابق، وأصبحت تقييم بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر في الفترة الحالية.