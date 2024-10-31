شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «المطاحن الرابعة» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-12 الموافق 2024-11-14، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-26 الموافق 2024-11-28. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة، أمس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 59.4 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 540 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-12 الموافق 2024-11-14، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.