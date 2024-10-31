الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «المطاحن الرابعة» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «المطاحن الرابعة» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة، أمس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 59.4 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 540 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-12 الموافق 2024-11-14، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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