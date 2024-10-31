شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «اتحاد الخليج الأهلية» إلى 11.5 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: الانخفاض فى صافي حصة فائض صناديق التأمين حيث بلغت 42 ألف ريال للربع الحالى مقارنة بمبلغ 9 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 9 ملايين ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إذ بلغ صافى الربح 11.5 للربع الحالى مقارنة بمبلغ 7 ملايين ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 4.4 مليون ريال وبنسبة 63%، وذلك يعود إلى الارتفاع في صافي عائد الاستثمارات، إذ بلغت 12.6 مليون ريال للربع الحالى مقارنة بمبلغ 3.6 مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 9 ملايين ريال وبنسبة 254%.

وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين، إذ بلغت 42.8 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بمبلغ 95.4 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 52.6 مليون ريال وبنسبة 55% نتيجة إلى الارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 139 مليون أي بارتفاع قدره 40%.

وتضمنت الأسباب: الانخفاض فى صافي حصة الفائض في صناديق التأمين إذ بلغت 4.1 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بمبلغ 35.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 31.6 مليون ريال وبنسبة 89%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 61.9% إلى 11.5 مليون ريال، مقابل 30.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين، إذ بلغت 7.2 مليون ريال للربع الحالى مقارنة بمبلغ 31 مليون للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 23.8 مليون ريال وبنسبة 77%، نتيجة ارتفاع مصاريف خدمات التامين بمبلغ 62.6 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 48%.وتضمنت الأسباب: الانخفاض فى صافي حصة فائض صناديق التأمين حيث بلغت 42 ألف ريال للربع الحالى مقارنة بمبلغ 9 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 9 ملايين ريال.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إذ بلغ صافى الربح 11.5 للربع الحالى مقارنة بمبلغ 7 ملايين ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 4.4 مليون ريال وبنسبة 63%، وذلك يعود إلى الارتفاع في صافي عائد الاستثمارات، إذ بلغت 12.6 مليون ريال للربع الحالى مقارنة بمبلغ 3.6 مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 9 ملايين ريال وبنسبة 254%.وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين، إذ بلغت 42.8 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بمبلغ 95.4 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 52.6 مليون ريال وبنسبة 55% نتيجة إلى الارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 139 مليون أي بارتفاع قدره 40%.وتضمنت الأسباب: الانخفاض فى صافي حصة الفائض في صناديق التأمين إذ بلغت 4.1 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بمبلغ 35.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 31.6 مليون ريال وبنسبة 89%.