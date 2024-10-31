شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جاز» إلى 35.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جاز العربية للخدمات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 58.7% إلى 35.322 مليون ريال، مقابل 22.251 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى النمو في الإيرادات والتوفير في تكلفة الإيرادات.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح من 24.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م إلى 35.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م إلى النمو في الإيرادات وتوفير تكلفة الإيرادات.
وبحسب البيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 40.2% من 57.7 مليون ريال في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م إلى 80.9 مليون ريال بنفس الفترة من عام 2024م إلى النمو في الإيرادات يليه التوفير في المصاريف التشغيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى النمو في الإيرادات والتوفير في تكلفة الإيرادات.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح من 24.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م إلى 35.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م إلى النمو في الإيرادات وتوفير تكلفة الإيرادات.
وبحسب البيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 40.2% من 57.7 مليون ريال في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م إلى 80.9 مليون ريال بنفس الفترة من عام 2024م إلى النمو في الإيرادات يليه التوفير في المصاريف التشغيلية.