شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لشراء وبيع الأسهم بالبورصة "أون لاين".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقبل العديد من المواطنين على التسجيل بالبورصة المصرية، لاستثمار مدخراتهم لتحقيق عوائد مرتفعة تفوق الاستثمار في الشهادات البنكية والذهب وحتى العقار-وفقًا لدراسة متخصصة أعدها سوق المال- وأتاحت البورصة لهؤلاء المستثمرين إمكانية شراء وبيع الأسهم من خلال التداول عبر الإنترنت (أون لاين)، وذلك من خلال 4 خطوات وهى:

1- يقوم المستثمر الذي يرغب في التداول عبر شبكة الإنترنت بالتوجه إلى إحدى شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التداول عبر شبكة الإنترنت.

2- تقوم شركة السمسرة بإبرام عقد معتمد بينها وبين العميل خاص بالتداول الإلكتروني، ثم تقوم الشركة بإعطاء العميل اسم مستخدم وكلمة مرور، والذى يفرض النظام تغيرها عند الدخول لأول مرة، والذي يستطيع من خلالها التعامل على حسابه لدى الشركة، كما يفرض النظام إدخال كلمة التعريف، والتي يجب على التعامل إبلاغها لمسؤول حسابه في حالة طلب تسجيل أوامر هاتفية.

3- يتحمل المستثمر مسؤولية أية تعامل يتم من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وكذلك مسئوليته عن إرسال واستقبال التعليمات والأوامر المباشرة عبر الإنترنت، كما يقوم بالتوقيع على إقرار بأن البيانات والمعلومات المتاحة عبر الإنترنت على الموقع الخاص بالشركة، والخاصة بتعاملاته والعمليات المنفذة على حسابه هي إخطار من الشركة له ودليل على علمه وموافقته على هذه المعلومات والعمليات المنفذة على حسابه.

4- يقوم المستثمر الذي يرغب في التداول عبر شبكة الإنترنت عن طريق أحد الأساليب التالية (إرسال الأوامر إلكترونيًا إلى السمسار الذي يقوم هو بإدخالها على نظام التداول بالبورصة، أو تسجيل الأوامر عبر شبكة الإنترنت مباشرة على نظام التداول بالبورصة دون اللجوء إلى السمسار كوسيط ولكن باستخدام شبكة الربط التي تمده بها الشركة التي يتعامل معها، أو تسجيل الأوامر مباشرة من خلال الموقع الخاص بالشركة على الإنترنت باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به.

وبلغ أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية 31 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 80 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام السابق، ووزع المستثمرين الجدد ما بين 30.64 ألف مستثمر من الأفراد، و0.475 ألف مستثمر من المؤسسات خلال الربع الثاني من العام الحالي.