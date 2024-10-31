شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: استمرار العمل بمركز أول كبار الممولين اليوم حتى الساعة التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بمركز اول كبار الممولين اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 حتي الساعة التاسعة مساء، وذلك للتيسير وتقديم الدعم الفني للممولين على منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية لتقديم الاقرارات الضريبية للسنوات المتداخله والتي ينتهي أجلها القانوني في 31 أكتوبر 2024.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395 .