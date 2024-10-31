شكرا لقرائتكم خبر عن 72.90 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتواصل المكاسب التي بدأتها في اليوم السابق، مدفوعة بتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في أعقاب انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا أو 0.5 %إلى 72.90 دولار للبرميل كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.5 % إلى 68.93 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من 2% أمس، بعد أن هبطت بأكثر من6% في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تراجع خطر اندلاع حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى أدنى مستوى في عامين بفعل نمو الطلب، كما شهدت مخزونات الخام انخفاضًا مفاجئًا وسط تراجع الواردات.