شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية قرب مستويات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أونصة الذهب اليوم 0.12% لتسجل 2785 دولارًا الآن وقت صياغة هذه السطور، مقابل 3788 دولارًا في جلسات أمس، وهو تراجع محدود للغاية لتواصل الأوقية تسجيل مستويات تاريخية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2789 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند المستوى 2773 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب منتصف الأسبوع بنسبة 1.2%.



الذهب في طريقه إلى الوصول لمستهدفه عند 2800 دولار للأونصة وذلك بدعم من عدم اليقين المتزايد في الأسواق المالية بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها في 5 نوفمبر، وذلك بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقارب كبير بين المرشحين الأمر الذي سينتج عنه معركة انتخابية شرسة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وهناك عامل آخر ساهم في ارتفاع الذهب القياسي وهو توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل إضافي. حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك ذات العائد الصفري.



