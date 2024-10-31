شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: تراجع أسعار الطماطم 50% للمستهلكين فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية، هبوط أسعار الطماطم في الأسواق بحوالي 50% عند المقارنة بأقصى سعر سجله الكيلو قبل أسبوعين من الآن مع زيادة المعروض بالأسواق.

وأضاف أن سعر كيلو الطماطم تسليم سوق الجملة يتراوح بين 7 إلي 11 جنيها ويصل المستهلكين 15 جنيها بعد أن بلغ مستويات 40 جنيها، مشيرا إلي استقرار أصناف الخضروات الأخرى توافرها بالأسواق.

وأشار إلي أن سعر البطاطس في سوق الجملة يتراوح بين 11 إلي 18 جنيها، البصل الأبيض يسجل 15 إلي 19 جنيها والبصل الاحمر من 9 إلي 13 جنيها، الكوسة من 9 إلي 12 جنيها والجزر 8 إلى 9 جنيهات والفاصوليا من 11 إلي 15 جنيها.

وأضاف أن سعر الفلفل الألوان من 30 إلي 40 جنيها و الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات والخيار من 6 إلى 10 جنيهات والبامية 50 إلى 60 جنيها .