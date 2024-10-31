شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل قفزة كبيرة ويصل 31 ألف جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر الجنيه الذهب بحوالي 240 جنيهًا خلال الـ 48 ساعة الماضية، على خلفية صعود سعر الذهب في مصر من عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في السوق المصري.

ويسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 30320 جنيهًا بدون إضافة رسوم التصنيع والضريبة والدمغة مما يجعل سعر الجنيه الذهب للمستهلك يصل حوالي 31 ألف جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية بصورة ملحوظ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً بالأسواق عند 3790 جنيهًا للجرام في سوق الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4331 جنيها، كما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم مستويات 3249 جنيها، حيث شهدت جميع أعيرة الذهب قفزات متكررة في السوق المصري.

أعلن مجلس الذهب العالمي حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى إجمالي 10.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع الثالث من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.6 طن.



