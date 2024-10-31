شكرا لقرائتكم خبر عن اللؤلؤ والخضروات والآلات أعلى السلع المصرية تصديرا لدول تجمع البريكس خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت 5 مجموعات سلعية قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى تجمع دول البريكس منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى شهر أغسطس من الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس نحو 5.7 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 7.3%.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى كانت على رأس القائمة بقيمة بلغت 979 مليون دولار، يليها صادرات الخضروات والفواكه بقيمة بلغت 967 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة بلغت 415 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية بقيمة بلغت 358 مليون دولار، وأخيرا صادرات الحديد والصلب بقيمة بلغت 254 مليون دولار.

وإجمالا سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ارتفاعا ملحوظا خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، ليسجل 30.2 مليار دولار، مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023 بنسبة زيادة بلغت 15%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول البريكس نحو 24.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%.