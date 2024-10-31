شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تطالب الشركات بالالتزام بتطبيق قواعد تحديد قيمة محاضر السرقات والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، خطاب لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تحت بند هام وعاجل بضرورة الالتزام بتطبيق الكتب الدورية التى أصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منذ عام 2016 الخاصة بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي وتحديد قيمة الغرامة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أرسلت خطاب لجميع شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية بالالتزام بتطبيق الكتب الدورية والالتزام بموسمية التشغيل عند تحديد قيمة غرامة سرقات التيار الكهربائي وفقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه بضرورة عدم المبالغة في قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي وعدم تحميل المواطنين حتى وإن كانوا مخالفين اى أعباء مالية إضافية غير استهلاكهم الفعلى، لافتا إلى أن التوجيه بتطبيق الكتب الدورية للجهاز جاء نتيجة تقديم عدد من العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شكوى لوزير الكهرباء بتوقيع عقوبات عليهم من قبل لجان تفتيش القطاع التجاري بالشركة القابضة لتطبيقهم الكتب الدورية بمحاضر سرقات التيار.



