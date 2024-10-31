شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجدعان: 52 % من اقتصاد المملكة «غير نفطي» بفضل رؤية 2030 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف وزير المالية محمد الجدعان أن القطاع غير النفطي بات يشكل 52% من الاقتصاد بفضل رؤية 2030، وبين أن 87% من مستهدفات السعودية تم تحقيقها أو بدأ العمل على تحقيقها. جاء ذلك خلال جلسة حوارية للنسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأكد أن «رؤية السعودية 2030» قدمت الكثير، لا سيما في ما يتعلق بنمو الناتج غير النفطي وانخفاض البطالة إلى قرب المستويات المستهدفة في 2030.

وأوضح أن السعودية واحدة من أكثر الدول قدرة حول العالم على توفير ما يحتاجه المستثمرون.

وتابع: «نستهدف وصول نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% في 2030، بعد تخطي المستهدف الذي كان موضوعا من قبل البالغ 30%».

وقال: «إن السياحة تتحسن بشكل ملحوظ وبما يفوق ما كنا نتصور، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين من 13% إلى 7.1%، وكنا نتوقع خفضه بحلول 2030».

وأكد الجدعان أن هناك الكثير من الفرص والكثير من التحديات وفي المملكة لا نخجل من ذكر التحديات، ونريد أن نتأكد أن خططنا متناسبة ومتجانسة وأن يكون القطاع الخاص قادراً على مواكبة الجهود الحكومية، وأولوياتنا هي المحافظة على ما قمنا به بنجاح وأن نحافظ على قوتنا المالية مع الحفاظ على الانضباط المالي والاحتياطيات المناسبة.

وأضاف: «أعتقد أن المستثمرين يستثمرون في المملكة رغم التوترات الجيوسياسية لأن السعودية تشكل ركيزة للاستقرار، ورؤية 2030 أثمرت نتائج ملموسة والمستثمرون لا يأتون إلى المملكة بفضل وعود الرؤية فقط ولكن من أجل ما حققته بالفعل، والسعودية تضطلع بدورٍ محوريٍ كعامل للاستقرار في المنطقة وعالميا، ونعمل لنكون مثالا يحتذى في المنطقة».

وقال إن السعودية أصبحت واحدة من النقاط الأكثر إشراقا في العالم، إذ يجد المستثمرون مكاناً آمناً للاستثمار، وخططاً طويلة الأجل وقيادة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة.

وعن الاقتصاد العالمي، قال الجدعان: «إن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة أكبر مما يعتقده الناس، والديون السيادية تحدٍ كبير جدا وناقشناه على الصعيد العالمي ونحاول بأن نأتي بالعالم إلى مسار مستدام ومعدلات دين أقل».

وأضاف أن الانقسام العالمي أصبح أكثر جدية ولكن التجارة العالمية لا تزال تسجل نموا.

البكر لـ «عكاظ»: الذكاء الاصطناعي يدعم استقطاب الاستثمارات العالمية للمملكة

شدد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، خلال حديثه لـ«عكاظ» على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة، على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل ركيزة رئيسية في دعم خطط رؤية 2030.

وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها المملكة، ومن أبرزها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير وتحسين الخدمات، بما يعزز من رفاهية المواطنين وييسر حياتهم.

وأضاف البكر أن المملكة تشهد اليوم حراكاً استثمارياً غير مسبوق، إذ أبرمت العديد من الاتفاقيات التي تستهدف تطوير جودة الحياة، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية التي يتم استقطابها بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تشكل محركاً رئيسياً في تعزيز التنمية المستدامة. وتابع أن 87% من مشاريع رؤية 2030 المتعلقة بجودة الحياة قد تم إنجازها حتى الآن، ما يعكس نجاح جهود المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة.

واختتم البكر حديثه بأن مؤتمر مستقبل الاستثمار، بما يشمله من جلسات ومناقشات حول أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، يعكس دور المملكة البارز في الاقتصاد العالمي.

آل خليفة: الاستثمارات الأجنبية السعودية تضاعفت 20 مرة

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بمقدار 20 ضعفًا منذ انعقاد أول مؤتمر للمبادرة، مما يعكس جاذبية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي.

وأشار وزير المالية البحريني إلى أن بلاده تواصل جهودها لتعزيز وتوسيع قاعدة اقتصادها، مؤكدًا أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دورًا حيويًا في دعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

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