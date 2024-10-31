وزير الطاقة يترأس الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

عُقد في الرياض الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال.

واستهل سمو وزير الطاقة الاجتماع بالإشارة إلى النتائج المثمرة للزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد إلى الهند في عام 2023م، التي شهدت عقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة بين البلدين، وإطلاق عدد من المبادرات ومجالات التعاون بين الجانبين.

وناقش الاجتماع تقدم سير عمل المجموعات المشتركة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام، وتحسين الأداء الاقتصادي للمركبات، وأنظمة حافلات النقل العام، وتعزيز التنقل الحضري.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الخدمات اللوجستية، والاتصالات اللاسلكية، والزراعة المستدامة، والتعاون في الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتأهيل الخليج 365 المتضررة من الملوحة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية.

وجرى خلال الاجتماع توقيع محضر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في المملكة وشركة مرافق نقل الكهرباء المركزية الهندية المحدودة لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.

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