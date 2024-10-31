ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» إلى 48.39 مليون ريال في الربع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «البحري» تقفز إلى 509 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية