شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «البحري» تقفز إلى 509 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في الربع الثالث من 2024 بنسبة 126.9% إلى 509.02 مليون ريال، مقارنة بـ224.34 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 237 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 80 مليون ريال، وقطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 76 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 72 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 91 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض مجمل الربح بمبلغ 272 مليون ريال نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.
وانخفض مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 170 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 118 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وحد من الانخفاض في صافي الربح : ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 21 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 15 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 45 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 573 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 273 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 245 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 48 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وحد من الانخفاض في صافي الربح: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 51 مليون ريال، وارتفاع مخصص الانخفاض في مدينين تجاريين وأصول تعاقدية بمبلغ 26 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 237 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.
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وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 91 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض مجمل الربح بمبلغ 272 مليون ريال نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.
وانخفض مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 170 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 118 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وحد من الانخفاض في صافي الربح : ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 21 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 15 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 45 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 573 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 273 مليون ريال، وقطاع نقل النفط بمبلغ 245 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 48 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وحد من الانخفاض في صافي الربح: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 51 مليون ريال، وارتفاع مخصص الانخفاض في مدينين تجاريين وأصول تعاقدية بمبلغ 26 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.