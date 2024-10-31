شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» إلى 48.39 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 8.7%، ليصل إلى 48.4 مليون ريال ، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الإيرادات وتنوع المنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل استثنائيا بقيمة 8.4 مليون ريال (تكلفة غير متكررة) نتيجة لإعادة هيكلة الديون.

وأضافت أن على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل استثنائيا بقيمة 8.4 مليون ريال (تكلفة غير متكررة) نتيجة لإعادة هيكلة الديون، ارتفع صافي الربح بنسبة 4.8% ليصل إلى 157.9 مليون ريال، في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو إجمالي الإيرادات، وإطلاق منتجات جديدة وتحسين تنوع المنتجات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 6.4% إلى 48.397 مليون ريال، مقابل 45.450 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح مدفوعًا بنمو المبيعات وتنوع المنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل استثنائيا بقيمة 8.4 مليون ريال (تكلفة غير متكررة) نتيجة لإعادة هيكلة الديون.وارتفع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 8.7%، ليصل إلى 48.4 مليون ريال ، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الإيرادات وتنوع المنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل استثنائيا بقيمة 8.4 مليون ريال (تكلفة غير متكررة) نتيجة لإعادة هيكلة الديون.وأضافت أن على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل استثنائيا بقيمة 8.4 مليون ريال (تكلفة غير متكررة) نتيجة لإعادة هيكلة الديون، ارتفع صافي الربح بنسبة 4.8% ليصل إلى 157.9 مليون ريال، في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو إجمالي الإيرادات، وإطلاق منتجات جديدة وتحسين تنوع المنتجات.